Сложные погодные условия, которые наблюдаются в Самарской области 19 ноября 2026 года, могли послужить причиной смертельного ДТП, случившегося в Кошкинском районе.

По предварительным данным Госавтоинспекции, примерно в 10.15 на дороге «Кошки-Старое Максимкино» водитель ВАЗ-2115 не справился с рулём. Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Москвичом» в его современной версии. Мужчина, управлявший вазовской «пятнадцатой», погиб на месте до приезда скорой помощи. Оба автомобиля сильно повреждены.

И это не первое смертельное дорожное происшествие за сутки. О трагедии на Южном шоссе читайте по ссылке.