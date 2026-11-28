Юная жительница Самары поступила в детскую больницу им. Н.Н Ивановой экстренно. У 14-летней девочки увеличивался живот. Но родные думали, что она просто неправильно питается, пока не заподозрили неладное. Врачи сразу предположили, что в организме ребенка появилось какое-то новообразование. Но важно было определить — какое.

«УЗИ не позволило определить локализацию — всю брюшную полость занимало объемное образование с жидкостным содержимым. После КТ и МРТ мы заподозрили опухоль яичника, но точная природа новообразования оставалась неясной», — пояснил детский хирург и онколог Евгений Новожёнов.



Врачи решили сделать лапароскопию. Через проколы в организм вводится зонд с видеокамерой, что позволяет увидеть проблему воочию. Процедура подтвердила, что гигантская опухоль развилась в левом яичнике подростка. Объём жидкости в новообразовании достигал девяти литров. Она занимала всю брюшную полость пациентки. Дальнейшая диагностика позволила врачам сделать заключение, что это муцинозная опухоль.

Опухоль занимала всю брюшную полость ребенка. Фото: Минздрав Самарской области



«Муцинозная опухоль — это пограничное новообразование. Оно может вести себя как доброкачественное, но расценивается и как потенциально злокачественное. Основной метод лечения здесь — хирургический», — пояснил детский онколог Новожёнов.



Опухоль девочке удалили. Учитывая её размеры, это было непросто. Однако всё прошло благополучно. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов.



«Детская онкология — редкость, но ее нельзя исключать. Если ребенок набирает или теряет вес без объяснимых причин, необходимо своевременно обращаться к врачам», — напомнили в областном Минздраве.