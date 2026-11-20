До 2036 года планируется найти рачительных хозяев не менее, чем для 100 объектов культурного наследия Самары, сообщил глава города Иван Носков в интервью samara.aif.ru. Мэр рассказал о том, как работает новый механизм реставрации памятников архитектуры, запущенный в 2026 году.

Глава города назвал неудачной ранее существовавшую практику, когда объект культурного наследия продавался инвестору за 1 рубль.

«Только 10% зданий, розданных по этой программе фактически даром, были действительно восстановлены. Какую-то часть удалось изъять по суду. Остальные — горели, или продолжали разрушаться. Это не только в Самаре так, в остальных городах, где пользовались этим механизмом, тоже была такая проблема», — рассказал Иван Носков.

Поэтому Самара решила воспользоваться другим опытом, применяемым в ряде городов страны — инвестор получает объект за реальную стоимость, весьма приличную, и только после полной реставрации становится собственником. «Это серьезно дисциплинирует — средства в покупку вложены. Есть возможность и изъять объект, но права инвестора тоже защищены — у него есть три года, чтобы начать восстановление», — считает мэр.

В 2026 году были выбраны первые 11 зданий для продажи инвесторам. Конкурс состоялся. Первые инвесторы приступили к своим проектам, некоторые начнут реставрационные работы уже в этом году, сообщил Иван Носков. А также проинформировал, что ещё 15 исторических зданий Самары уже подготовлены к следующему конкурсу. «Планируем до 2036 года восстановить с помощью этого механизма не менее ста зданий», — заявил мэр.

Также мы поговорили с градоначальником о платных парковках, возрождении зелёного облика города, бюджетных перипетиях в условиях жёсткой экономии, спорах с подрядчиками и воспитательных мерах, возвращении городу важных территорий из частных рук, троллейбусных линиях в Самарское Заречье и, конечно, о 1 декабря 2026 года. Полное интервью Ивана Носкова редакции «АиФ-Самара» читайте по ссылке.