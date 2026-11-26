Две постановки театров Самарской области вошли в число наиболее заметных спектаклей сезона 2025–2026 по версии Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Результаты XXXIII сезона объявили 24 ноября.

Дипломантом премии стал спектакль «Эзоп» Драматического театра «Грань». Постановку по пьесе Гильерме Фигейредо создал режиссёр Денис Бокурадзе.

В лонг-лист «Золотой маски» также вошёл спектакль «Товар любовь» театра «СамАрт». Его поставил Денис Хуснияров. Экспертный совет «Драматический театр и театр кукол» включил работу в число наиболее заметных постановок сезона.

Министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева поздравила коллективы двух театров с признанием их работ на федеральном уровне.

«От имени министерства культуры Самарской области и от себя лично сердечно поздравляю коллективы Драматического театра „Грань“ и Самарского театра юного зрителя „СамАрт“, чьи постановки отмечены экспертами федерального уровня. Благодарю за труд, за служение зрителю и за то, что вы приумножаете театральную славу нашего региона», — сказала она.

В заявочной кампании сезона участвовали 760 спектаклей из 157 городов и 83 регионов страны.