В Самаре подвели промежуточные итоги мероприятий по снижению численности и предотвращению дальнейшего распространения опасного инвазивного вредителя — ясеневой изумрудной златки, который вызывает преждевременное усыхание и гибель деревьев. В 2025 году приказом Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области на территории региона был введен карантин из-за выявления критичного количества деревьев, пораженных златкой. В Самаре в границах карантинной фитосанитарной зоны расположено 94 земельных участка (подкарантинных объекта) с такими деревьями.

«Озеленение и содержание растений в городе не должно проходить бездумно, деревья — это не только легкие города, но и защитный каркас для улиц, парков и скверов. Причиной заражения деревьев в Самаре ясеневой изумрудной златкой стало отсутствие должного ухода в течение продолжительного времени. Личинки развивались в стволах старых ясеней, затем вредитель расселился на другие деревья в радиусе 500 метров. В прошлом году дендрологи провели комплексный анализ, выработали этапы ликвидации последствий заражения, лечения части деревьев. К настоящему времени на территории Самары проведены мероприятия по локализации очага заражения на 30 подкарантинных объектах, выявленных специалистами Россельхознадзора», – рассказал глава Самары Иван Носков.

Основной метод борьбы с этим инвазивным видом, разработанный ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», — санитарная вырубка и утилизация пораженных деревьев. Уже произведен спил 650 больных деревьев по ул. Г. Димитрова, ул. Мориса Тореза, в сквере Октябрь (п. Управленческий), на бульваре Металлургов, в сквере Мичурина, парке 50 лет Октября, на набережной р. Волги и на других объектах. Древесину и порубочные остатки для гарантированной гибели вредителя перерабатывают в мелкую щепу. Работы продолжатся в 2027 году. Взамен АО «Спецремстройзеленхоз» города Самары уже высадило более 1600 молодых деревьев и кустарников в возрасте 3-7 лет, которым обеспечен должный уход.

«Массовая гибель деревьев от повреждения личинками златки, с которой мы столкнулись в прошлом году, помогла нам в сжатые сроки перестроить все профильные городские службы на комплексный подход к содержанию деревьев. Мы применяем не всегда популярные среди населения меры — полностью вырубаем зараженные деревья. На первых этапах, пока еще не в полной мере произведено компенсационное озеленение, это не выглядит эстетично, но обновление зеленого каркаса жизненно необходимо Самаре. По рекомендации специалистов мы сохраним хорошо показавшую себя методику ухода за здоровыми растениями», – отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.