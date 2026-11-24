Большинство детей, оставшихся в Самарской области без родителей, удаётся устроить в другие семьи. Об этом samara.aif.ru рассказал начальник отдела по надзору

за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Максим Волков.

В целом, динамика в регионе наблюдается положительная. Число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планомерно снижается, сообщил прокурор.

В 2023 году их было около 7,8 тыс.

В 2024 — примерно 7,3 тыс.

К октябрю 2026 года — менее 6,8 тыс.

«Снижается и число впервые выявленных детей-сирот: за этот год их около 550, тогда как три года назад было почти 930», — поделился Максим Волков.

Важно, что около 90% таких детей воспитываются в замещающих семьях, а не в государственных учреждениях. В области на сегодняшний день насчитывается более 1,3 тыс. приемных семей, в которых растут свыше 2 тыс. детей; еще тысячи ребят находятся под опекой близких родственников или усыновлены.

«Больше всего приемных семей — в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, а также в Ставропольском и Волжском районах», — рассказал прокурор.

Полное интервью Максима Волкова о жилищных проблемах сирот, нарушениях их прав, работе над новыми мерами поддержки читайте по ссылке.