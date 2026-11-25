Глава Самары Иван Носков сообщил в МАКСе о завершении восстановительных работх после массированной ночной атаки вражеских БПЛА.

По словам мэра, городские территории полностью обследованы: пострадало 6 зданий в Куйбышевском и Ленинском районах, соцучреждения в Куйбышевском районе. Тепловой контур поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен. Возобновлена подача отопления в Куйбышевском районе. Также полностью восстановили газоснабжение. Электросети еще в процессе ремонта, но подача электроэнергии уже началась. После ремонта сетей электроснабжения восстанавливается и подача горячей воды. После окончания основных ремонтных работ аварийные бригады останутся дежурить в ночь.

С завтрашнего дня все школы и детские сады работают в штатном режиме, за исключением детского сада № 466. Его здание больше остальных пострадало от атаки БПЛА, поэтому детей временно перевели в детский сад № 350.

Если в работе детских садов и школ произойдут какие-то изменения, информация будет размещена в родительских чатах не позднее 7 часов утра. Необходимо, чтобы за ночь здания успели полностью прогреться.

"Ситуацию держу на личном контроле, соцслужбы города помогают пострадавшим жителям оформить все положенные льготы. Средства в бюджете города на случай подобных ситуаций предусмотрены. Благодарю сотрудников ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий и УК, оперативно отработавших последствия атаки. Напоминаю телефоны горячей линии: 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20", — написал Иван Носков.