В Самаре в ночь с пятницы на субботу и в предстоящие выходные дни будет ограничено движение трамваев на перекрёстках с автомобильными дорогами. Причина — ремонт путей. Об этом сообщает администрация города.

Движение будет закрыто: с 22:00 20 ноября по 00:00 21 ноября на перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Свободы; с 00:00 21 ноября по 04:00 21 ноября — XXII Партсъезда и Вольской; с 04:00 21 ноября по 05:00 21 ноября — Промышленности и Советской Армии; с 22:00 21 ноября по 00:00 22 ноября — проспекта Ленина и Челюскинцев; с 00:00 22 ноября по 02:00 22 ноября — проспекта Ленина и Осипенко; с 02:00 22 ноября по 05:00 22 ноября — Пензенской и Владимирской; с 22:00 22 ноября по 05:00 23 ноября — Промышленности и Советской Армии.

Движение трамваев по маршрутам в указанные промежутки времени будет организовано по временных схемам объезда.

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