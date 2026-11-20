В Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать регионы обеспечивать бесплатную доставку учеников к месту учёбы и обратно. Власти смогут выбрать между школьными автобусами и бесплатным проездом на общественном транспорте.

Согласно документу, учредители государственных и муниципальных образовательных организаций должны будут обеспечить детям бесплатную дорогу до места учёбы и обратно. Для этого предлагается организовывать специальные перевозки либо предоставлять школьникам право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Конкретный порядок регионы смогут определять самостоятельно с учётом местных условий.

Авторы инициативы объясняют её тем, что сейчас подходы к перевозке детей различаются. В одних регионах школьников доставляют на автобусах, в других выдают льготные или бесплатные проездные. В некоторых случаях транспортная поддержка доступна только отдельным категориям учеников, а где-то её нет вовсе.

Правительство России указало, что документ нуждается в концептуальной доработке.