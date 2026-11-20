Больше трети работающих самарцев ожидают, что им выплатят премию по итогам прошедшего года. Об этом говорят результаты опроса, который проводился со 2 по 11 ноября популярным интернет-сервисом по поиску работы.

Ещё 32% горожан сообщили, что в их компаниях годовые премии не выплачивают. 15% не рассчитывают на это из-за финансовых сложностей у своих компаний.

Чаще всего на премию надеются самарцы до 35 лет, а также те, кто ежемесячно получает более 100 тысяч рублей.

Увы, как минимум 13% самарцев ждёт разочарование — только 22% работодателей выплатить годовую премию. Ещё 30% точно не собираются этого делать, а 33% пока не определились.

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