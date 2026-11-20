Самарская губернская дума приняла в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщает сайт учреждения

Доходы в 2027 году запланированы на уровне 309,4 млрд рублей, а расходы — 320,7 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 11,3 млрд рублей.

На 2028 год основные параметры распределили иначе: собрать планируют 324,9 млрд, потратить — 326,9 млрд. Дефицит составит 2 млрд.

А в 2029 году областной бюджет намерены сделать бездефицитным: и доходы, и расходы составят по 342,3 млрд рублей.

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