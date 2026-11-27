В пятницу, 27 ноября, в многофункциональном молодежном центре Самарской области подвели итоги регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2026». В церемонии награждения принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поздравил победителей и лауреатов, отметив их труд, упорство и стремление к знаниям, и вручил высшую награду конкурса — Гран-при.

«Действительно, очень приятно, когда мы чествуем, награждаем самых талантливых и амбициозных ребят — тех, кто уже не раз доказывал, что продолжает двигаться вперед. Мы гордимся вами», — отметил Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводится в Самарской области с 2012 года и, сохраняя позиции ведущего студенческого события, является региональным этапом одноименной Российской национальной премии. В числе первых участников была Кристина Гнатюк, которая в настоящее время занимает пост заместителя председателя Самарской Губернской Думы, председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

«„Студент года“ — это такое узнаваемое для Самарской области мероприятие, узнаваемое в молодежной среде. Сама, будучи студенткой, участвовала в конкурсе в 2012 году, а в 2013-м обрела самую главную награду — Гран-при. Безусловно, не понаслышке знаю, насколько важно для каждого студента стать его участником. Это такой трамплин для новых побед и свершений», — поделилась она.

Сегодня на церемонии Кристина Гнатюк вручила награды лауреатам XV сезона конкурса, концепция которого — «Дело за тобой» — обращена к студентам, которые действуют, развиваются в выбранном направлении и могут подтвердить свои достижения конкретными результатами.

В этом году на конкурс было подано свыше 1600 заявок, из которых около 300 отобрано для участия в очном этапе. По итогам победителями и лауреатами стали 84 конкурсанта: 60 участников индивидуальных номинаций, 9 студенческих объединений и 15 человек в специальной номинации «За верность выбранному пути».

Лучшим студентом года и обладателем Гран-при конкурса, а также победителем в номинации «Студенческий лидер вуза» стала Елизавета Гриценко, студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. Сейчас она обучается в магистратуре и возглавляет штаб студенческих отрядов «Крылья», является специалистом по работе с молодежью.

«Мы делаем каждый день общее дело, и я хочу каждому сказать, что просто горите своим делом, просто берите и делайте, и награда обязательно вас найдет. Главное — делать от чистого сердца и души», — сказала Елизавета Гриценко.

«Продолжайте это движение так же успешно, становитесь профессионалами. Становитесь теми людьми, которые двигают вперед все, что происходит в нашем регионе. Продолжайте с друзьями, товарищами показывать пример. Самое главное, что мы все вместе», — напутствовал глава региона.

О своем пути к победе рассказала студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, победительница в номинации «Интеллект года» Анастасия Тенигина: «В третий раз соревнуюсь в данной номинации, два раза становилась лауреатом, и наконец-то, я стала победителем. У меня получилось и надеюсь, что в дальнейшем буду добиваться только новых научных целей. Я активно занимаюсь научной деятельностью, пишу различные научные статьи по лингвистике и педагогике. Работаю учителем в школе № 99 в Самаре».

Также победителями в номинациях стали:

«Патриот года» — Анастасия Чернышова, Самарский филиал ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»;

«Спортсмен года ссуза» — Арина Сницеренко, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»;

«Спортсмен года вуза» — Андрей Зелькин, ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения»;

«Студенческая творческая личность ссуза» — Дарья Мошняга, ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств»;

«Студенческая творческая личность вуза» — Малика Шарипова, ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России;

«Молодой профессионал года» — Анна Сафронова, ГБПОУ СО «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»;

«Староста года» — Анастасия Попова, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»;

«Общественник года» — Полина Фруль, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»;

«Студенческий лидер ссуза» — Виктория Карпунина, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»;

«Доброволец года» — Ксения Макарова, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет».

Волонтерский корпус Тольяттинского социально-экономического колледжа стал победителем в номинации «Добровольческое объединение года». Поисковый отряд «Сокол» Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева — победитель в номинации «Патриотическое объединение года». Студенческий медиацентр Самарского государственного социально-педагогического университета «Изи.прод» — в номинации «Студенческое медиа года».