На заседании областного правительства 25 ноября 2026 года члены кабинета министров утвердили внесение на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроекта, предусматривающего первоочередной прием детей учителей в государственные и муниципальные детские сады.

Проект закона разработан министерством образования во исполнение Указа Президента «О дополнительных мерах поддержки учителей».

«Указанная мера распространяется на детей учителей государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам. Изменение вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования закона», — сообщил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Законопроект поступит в региональный парламент, где его предстоит утвердить депутатам.