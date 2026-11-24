Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Шенталинской центральной районной больнице завершили установку нового рентгенологического комплекса, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Оборудование позволит проводить и плановые, и экстренные исследования, включая эндоскопические, гастроэнтерологические и урологические с использованием контрастного вещества.

«Установка современного рентгенологического комплекса — это важный шаг в повышении качества медицинской помощи жителям Шенталинского района. Новое оборудование обладает высокой разрешающей способностью. Теперь сложные исследования с контрастированием можно пройти у нас», — рассказал главный врач ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Перед монтажом нового комплекса в кабинете был проведён капитальный ремонт за счёт областного бюджета.