Село Артюшкино в Шенталинском районе сравнительно небольшое. Здесь живёт около 130 человек. Но каждый из них имеет право на медицинскую помощь в шаговой доступности. Теперь это право реализовано. Благодаря средствам областного бюджета в селе построили и открыли современный фельдшерско-акушерский пункт.

Раньше медпомощь жителям оказывалась, но в приспособленном помещении. Более 40 лет здоровьем земляков занимается фельдшер Елизавета Калмыкова.

«Открытие нового ФАПа — это настоящее событие для всех нас. Я работаю здесь более 40 лет и помню, как принимала пациентов в старом деревянном здании с печным отоплением. Теперь у меня есть процедурный кабинет, смотровая и даже небольшая комната ожидания для пациентов. Модульный пункт оснащён всем необходимым: от холодильника для вакцин до компьютера с доступом к единой медицинской базе. Это совершенно другой уровень помощи», — отметила фельдшер.

«В ФАПе жители могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, не выезжая за пределы села. Модульный здание возведено по последним требованиям и оснащено современным оборудованием», — отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.