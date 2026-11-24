Помимо немалого числа памятников Владимиру Ленину, есть в Самаре и скромный гипсовый бюст Ильича, который установлен в 1963 году в Железнодорожном районе. Вождь мирового пролетариата ежедневно смотрит на игры юных горожан близ одной из дворовых детских площадок, расположенных в квартале улиц Дзержинского, Партизанской и Аэродромной.

Сейчас уже не столь важно, кто обратил на эту скульптуру внимание Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области, но внимание было оказано. Рабочая группа ГИООКН изучила изваяние на предмет определения его историко-культурной ценности. Вердикт – отказать гипсовому Ильичу во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. И даже исключить из перечня объектов, обладающих признаками памятника культуры. Документ за подписью руководителя ГИООКН Ивана Стафеева опубликован и обжалованию не подлежит.

Куда пристальней некоторые самарцы следят за судьбой другого памятника творцу Великого Октября. Тому, что установлен на постаменте монумента царя-освободителя Александра II на площади Революции (ранее Алексеевской). Вновь и вновь в информационном поле возникают призывы к обратной замене на пьедестале. И даже принципиальные решения озвучиваются. Но Владимир Ильич и ныне красуется перед зданием областного суда, в котором в своё время начинал адвокатскую карьеру.