В Красноярском районе Самарской области ввели карантин из-за выявленного очага бешенства животных. Ограничения затронули село Михайловка, деревню Новоурайкино и посёлок Дубовая Роща.

Эпизоотическим очагом признали территорию личного подсобного хозяйства на улице Степной, 15А в Михайловке. Прилегающую территорию в радиусе трёх километров объявили неблагополучным пунктом. В него вошли три перечислённых населённых пункта.

На территории самого очага запретили посещение посторонними, лечение заболевших животных, а также ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением предусмотренных ветеринарными правилами случаев. Кроме того, запрещены перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов и охота.

В трёхкилометровой зоне нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, вывозить непривитый скот и отлавливать диких животных для зоопарков. Ограничения будут действовать до выполнения необходимых ветеринарных мероприятий. Снять карантин можно будет не ранее чем через 60 дней после ликвидации последнего заражённого или подозрительного животного и проведения всех необходимых обработок.

Бешенство опасно не только для животных, но и для человека. Вирус передаётся со слюной инфицированного животного, чаще всего при укусе. Если слюна попала на повреждённую кожу или слизистые, также существует риск заражения.

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