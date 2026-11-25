Самарские «Крылья Советов» проиграли петербургскому «Зениту» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Зенита» Вендел после передачи Романа Веги. На 88-й минуте Денис Макаров отправил мяч в ворота петербуржцев, однако после видеопросмотра арбитр отменил гол: один из футболистов помог рукой.



Следующий матч «Крылья Советов» проведут 29 ноября на домашнем стадионе. Самарцы встретятся с московским «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 18:30.