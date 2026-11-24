В Самаре прошёл «Фестиваль госпабликов», на котором отметили авторов лучших официальных страниц государственных и муниципальных организаций Самарской области по итогам 2026 года. В мероприятии приняли участие более 100 специалистов, работающих с социальными сетями.

Сегодня в регионе насчитывается более 2700 госпабликов. Их аудитория приближается к трём миллионам пользователей. Ежемесячно в сообществах публикуют около 144,6 тысячи сообщений. Кроме того, через социальные сети поступает примерно 65% обращений граждан в органы власти.

«За каждым комментарием в социальной сети – неравнодушные люди. Это и жители, которые беспокоятся о своем городе или поселке, обращаясь с вопросами, и администраторы госпабликов, которым важно найти для человека нужные слова. От того, насколько сложится этот диалог, зависит доверие жителей к органам власти», – отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

Администраторов, показавших лучшие результаты в 2026 году, наградили благодарственными письмами. При оценке учитывали качество публикаций, творческий подход и работу с обратной связью.

Среди отмеченных сообществ – страницы администраций Тольятти, Сызрани и Кинеля, регионального министерства здравоохранения.

Заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина поблагодарила администраторов за работу и отметила, что благодаря им жители получают проверенную информацию непосредственно от государственных и муниципальных организаций.

«Большое количество пациентов нам пишут, задают вопросы, коллеги на связи практически круглосуточно, 24/7, чтобы люди всегда могли получить ответы на самые чувствительные для них вопросы, высокая оценка работы – это наша общая победа!» – поделилась начальник отдела по связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера Алёна Гарина.

Помимо награждения, для участников провели обучающие занятия по развитию госпабликов, созданию интересного контента и использованию нейросетей. Фестиваль прошёл на площадке исторического парка «Россия – Моя история».