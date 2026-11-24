В Самарской области с 23 ноября по 31 декабря усилят патрулирование лесов. Особое внимание сотрудники лесной охраны уделят молодым соснам и елям, которые могут незаконно срубить перед новогодними праздниками. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

В рейдах будут участвовать от 16 до 32 мобильных групп. В их состав войдут сотрудники Минприроды, лесничеств и полиции. Также к патрулированию привлекут 106 общественных инспекторов из 16 лесничеств.

В министерстве напоминают, что за незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Кроме того, нарушителям придётся возместить причинённый лесу ущерб.

Жителям рекомендуют приобретать новогодние ели и сосны на официальных ёлочных базарах. Деревья для продажи выращивают специально, поэтому их покупка не наносит ущерба лесному фонду.