Образовательная платформа Сферум и Российский футбольный союз (РФС) запустили всероссийскую викторину для школьников. Она приурочена к «золотому десятилетию» советского футбола — в ноябре 2026 года отечественный футбол отмечает сразу несколько круглых дат: 100 лет со дня рождения легендарного нападающего сборной СССР Никиты Симоняна, 70 лет победы сборной на Олимпиаде в Мельбурне и 60 лет с выхода в полуфинал Чемпионата мира в Англии.

Викторины разделены на два блока — «Легендарные матчи» и «Легендарные футболисты». Найти их можно в новом сервисе «Викторины и тесты» через поиск или в разделе сервисов в пространстве платформы в мессенджере MAX. До 30 ноября все пользователи младше 17 лет, успешно выполнившие задания, смогут принять участие в розыгрыше призов от РФС. По итогам проекта определят 10 победителей — они получат фирменные футбольные мячи, футболки, худи и шарфы. Все участники викторин получат уникальные стикеры с легендами футбола.

Запуск викторин был приурочен к матчу сборной России с командой Венесуэлы, который состоялся 17 ноября в Краснодаре. Российские футболисты вышли на поле в ретро-форме советской сборной и победили со счётом 2:0.