Предприниматели Самарской области за девять месяцев 2026 года оформили 178 льготных микрозаймов через платформу МСП.РФ на общую сумму 661 млн рублей. По приросту объёма такого финансирования регион занял первое место среди субъектов России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выданных займов увеличилась на 618 млн рублей. Средства предприниматели получали через сервис «Подбор и получение микрофинансирования».

Всего за три квартала 2026 года представители малого и среднего бизнеса из 82 регионов страны привлекли через платформу около 18 млрд рублей. Финансирование по средней ставке 8,2% годовых получили около шести тысяч предпринимателей.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова отметила, что доступность льготного финансирования остаётся одним из важных условий развития малого и среднего бизнеса.

«Мы видим, что бизнес Самарской области активно использует существующие возможности, созданные на уровне региона и на уровне страны. Наша задача – сохранить эту динамику и обеспечить предпринимателям доступ к финансированию на всех этапах развития – от старта до расширения производства», – подчеркнула министр.