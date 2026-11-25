Известный самарский медиум отмечает завтра, 26 ноября, день рожденья. А 10 декабря вся страна увидит его в новогоднем кинопроекте «Ёлки 13».

Александр Шепс родился в Куйбышеве в 1986 году. Он известен как шоумен, участник многих телепроектов, актёр, поэт и музыкант. Победитель 14-го сезона телешоу «Битвы экстрасенсов» (2013 год) и финалист второго сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025).

В фильме «Ёлки 13» он сыграет камео — самого себя. По сюжету герой одной из новелл картины, бизнесмен Игорь (Сергей Бурунов), страдает от проклятия, которое накладывает на него гадалка. Избавиться от сглаза можно, лишь воссоединившись с дочерью (Валентина Ляпина), о существовании которой Игорь давно не хочет не вспоминать. За помощью он отправляется к экстрасенсу Александру Шепсу.