В 2026 году в Самаре в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» продолжилось обновление образовательных учреждений и развитие дополнительного образования. В городе капитально отремонтировали и оснастили восемь зданий образовательных организаций, открыли новые программы для школьников и расширили возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Национальный проект «Молодёжь и дети», инициированный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, помогает создавать комфортные условия для обучения, развития и самореализации подрастающего поколения. Благодаря ему школы Самары оснащаем современным оборудованием, развиваем дополнительное образование и создаем условия для детей с разными возможностями здоровья. Важно, что нацпроект объединяет сразу несколько направлений работы — от ремонта образовательных учреждений до открытия новых программ по техническим и естественным наукам. В результате у самарских школьников становится больше возможностей получать знания, осваивать современные технологии и выбирать будущую профессию», – сказал глава Самары Иван Носков.

В течение года было проведено 115 городских социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Также разработаны новые программы по биотехнологиям, программированию, кибербезопасности и беспилотным авиационным системам. Сегодня более 57 тысяч школьников занимаются по инженерным, техническим и естественно-научным направлениям в профильных классах. По итогам года дополнительным образованием охвачено 99% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» капитальный ремонт и оснащение проведены в школе № 36 (два здания), лицее «Созвездие» № 131, школах № 167 и № 70, а также в дошкольном отделении школы № 35. Кроме того, продолжается капитальный ремонт школы № 110. Работы ведутся по двухгодичному контракту общей стоимостью более 115,2 млн рублей.

«Мы последовательно обновляем образовательные учреждения и стараемся сделать их доступными для всех детей. В этом году пандусы установлены в детских садах № 400 и № 407, а также в лицее «Технический». Важно, чтобы каждый ребенок мог учиться, посещать кружки и секции, общаться со сверстниками и развивать свои способности. Поэтому мы уделяем внимание не только состоянию зданий, но и созданию условий для детей с разными возможностями здоровья. Образование должно быть доступным для каждого ребенка», – сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту городской Думы Самары Вячеслав Звягинцев.

Так, в центре детского творчества «Металлург» реализуются адаптированные дополнительные образовательные программы для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития. Для ребят организовано психолого-педагогическое сопровождение. Летом в центре «Авангард-Самара» прошла инклюзивная профильная смена «Мы разные — в этом наше богатство, мы вместе — в этом наша сила». Ее участниками стали 200 детей, в том числе 38 детей с инвалидностью и ОВЗ.

Напомним, в 2026 году в Самаре реализуются 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Шесть из них — «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство» — реализуются при участии администрации города. Всего на мероприятия нацпроектов направлено 3,8 млрд рублей из бюджетов разного уровня.