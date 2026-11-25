В Самаре подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году. В год празднования 440-летия Самары администрация города запустила новые форматы поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма, а также ряд проектов, направленных на повышение туристической привлекательности.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Самаре установили 10 новых ярмарочных павильонов, продолжается обустройство интерактивного информационно-справочного центра «Живая история. Князь Засекин и врата в Дикое Поле». На эти цели из бюджетов разных уровней направили более 60 млн рублей.

«Самара продолжает конкурировать с рядом регионов в сфере привлечения туристов. У нас есть несколько стратегических преимуществ, которые невозможно развивать без взаимодействия с бизнесом. Самара уже сейчас может предложить курортный, гастрономический, научно-популярный, промышленный вид отдыха. Мы запустили механизм реставрации объектов культурного наследия, которых в нашем городе более сотни. За два года нам удалось благоустроить городские пляжи на берегу Волги — уникальное достояние города. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» мы создаем инфраструктуру, соответствующую всем требованиям современных путешественников. Впереди еще много работы, в канун празднования 450-летия Самары важно создать условия, при которых туристический бизнес сможет стабильно развиваться и дарить новые впечатления самарцам и их гостям», – сказал глава Самары Иван Носков

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году в городе прошел ряд крупных мероприятий. Самара стала площадкой для работы туроператоров из 9 крупных городов страны, таких как Москва, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пенза, Оренбург. Для них организовали масштабный рекламный тур с посещением знаковых мест и достопримечательностей — набережной реки Волги, музея Эльдара Рязанова и других.

Традиционный форум «ТурПритяжение» прошел в новом открытом формате и собрал более 30 тысяч гостей. Кроме того, география продвижения туристского потенциала Самары охватила выставки в Москве, Минске и Сухуме, где был представлены туристические продукты города. Также Департаментом туризма, предпринимательства и торговли администрации города был разработан гид по Самаре и квест‑карта, которая стала победителем XIII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса креативных индустрий «Диво России».

«Туризм — это одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики в России. Реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство» способствует не только развитию самого направления, но и укреплению экономики города и региона, созданию новых рабочих мест и повышению привлекательности для гостей из других регионов и стран. Городская Дума совместно с администрацией синхронизирует муниципальные программы с задачами нацпроекта, бюджет также планируем с учетом этих задач», – отметил председатель комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку Думы городского округа Самара Павел Чумак.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году, развитие инфраструктуры, продвижение путешествий по России.