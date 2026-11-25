В октябре нынешнего года средняя долгосрочная аренда в Самаре стоила 29,7 тысячи рублей в месяц. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, сообщает «МК в Самаре».

В среднем «однушки» сдавали за 26,2 тысячи рублей (снижение на 12%), «двушки» — за 34,3 тысячи (на 3%), «трёшки» — за 41,5 тысячи рублей (на 15%). Ставки снизились во всех районах, наиболее заметное падение цен зафиксировали в Красноглинском — на 13%. В Ленинском и Октябрьском районах — на 9%, в Промышленном — на 5%.

Есть различия и в географическом расположении одинаковых квартир. Например, «однушку» 31 кв. м в хрущёвке на Партизанской, 200 предлагали за 19 тысяч рублей (плюс оплата по счётчикам). А площадью 32 кв. м на Гагарина, 60 сдавали уже за 22 тысячи, плюс коммунальные платежи. Вариант на Дыбенко, 159 площадью 29,3 кв. м оценивали в 25,5 тысячи, но там отдельно указали современную мебель и технику.