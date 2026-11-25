АиФ-Самара стал одним из победителей второго этапа конкурса социальной журналистики «Добро звучит громче». Всего на конкурс поступило около 100 заявок из 32 регионов России. По итогам отбора гранты получит 31 СМИ — от областных газет до городских цифровых медиа и регионального телевидения.

АиФ-Самара в своих материалах рассказал о людях, которые готовят горячие обеды для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и про особенный спортзал для детей с ОВЗ.

Конкурс поддерживает редакции, которые освещают работу некоммерческих организаций (НКО), участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». В центре внимания — помощь людям, деятельность благотворительных фондов и возможности участия в ней для читателей.

География победителей охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — региональные подразделения федеральных медиабрендов и самостоятельные местные издания. Такой состав позволяет поддержать социальную журналистику в редакциях разного масштаба — как с широкой региональной аудиторией, так и с фокусом на жизни отдельного города.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность. Размер гранта зависит от посещаемости сайта СМИ и экспертной оценки публикаций.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории. Для местных СМИ это возможность глубже работать с историями людей и организаций, которые находятся рядом с их читателями.