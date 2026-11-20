«Тольяттиазот» объявил о запуске грантового конкурса «Планета ТОАЗиЯ. Перезагрузка» для общеобразовательных организаций Тольятти, Жигулевска и муниципального района Ставропольский в рамках установочной встречи с представителями школ, прошедшей в ведомственном Дворце культуры.

Конкурс стал продолжением профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ», который реализовывался компанией в течение последних трех лет. Ключевые цели этапа в новом формате — выявление и поддержка проектной активности школ для повышения качества образования, развитие материально-технической базы, а также укрепление проектной культуры старшеклассников и педагогов. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей.

Участие в грантовой программе предполагает подготовку проекта на тему экологии, естественных наук или творчества. После оценки актуальности, инновационности и практической значимости инициативы-лидеры будут допущены к очной защите. Она будет проходить в стенах самой образовательной организации, куда направится экспертная комиссия химгиганта. Команды школ представят презентации своих разработок, а сотрудники Компании продемонстрируют возможности, которые «Тольяттиазот» открывает старшеклассникам при выборе инженерно-технических специальностей.

В финале проекта состоится творческая защита проектов в ДК «Тольяттиазот». По итогам отбора будут определены три победителя, которые получат целевые гранты: 2 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей — за второе и 1 млн рублей — за третье. Выделенные средства организации смогут направить на закупку оборудования и расходных материалов, обновление образовательного пространства, проведение проектных мероприятий и развитие учебно-воспитательного процесса.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

«Планета ТОАЗиЯ» уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для профориентации и раскрытия потенциала школьников. В новом формате — «Перезагрузка» — мы делаем акцент на системной поддержке самих образовательных организаций, помогая педагогам и ученикам воплощать смелые идеи по модернизации учебной среды. Уверена, что весомый грантовый фонд конкурса станет серьезным стимулом для школ Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района для создания проекта мечты, реализация которого невозможна без такого надежного партнера, как «Тольяттиазот».



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