25 ноября 2026 года в Самаре открылись сборы руководителей ассоциаций ветеранов СВО и заместителей высших должностных лиц регионов ПФО. Участники обменяются опытом оказания помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудят развитие инновационного и адаптивного спорта, а также работу по увековечению памяти погибших в ходе СВО и поиску пропавших без вести бойцов.

От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова участников семинара поприветствовал заместитель полпреда Александр Тихонов: «Мы проводим первую встречу в таком составе — вместе собрались представители государственной власти и руководители общественных объединений, чья главная задача — быть опорой для наших бойцов, возвращающихся домой из зоны специальной военной операции».

Александр Тихонов также выразил благодарность органам государственной власти и лично губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву за всестороннюю поддержку в организации этого значимого для Приволжского федерального округа мероприятия.

Приветствие от имени губернатора Самаркой области Вячеслава Федорищева в адрес участников окружных сборов зачитал его заместитель Владимир Кий.

Как отметил Вячеслав Федорищев, ветераны СВО — гордость современной России: «Ассоциация, скрепленная фронтовым братством, консолидирует ветеранское движение в нашей стране и помогает каждому защитнику найти свое достойное место в мирной жизни. Убежден, что выработанные в ходе сборов решения и обмен лучшими практиками обогатят опыт каждого региона-участника и послужат совершенствованию комплексной системы поддержки наших героев».

В ходе совещания было отмечено, что в регионах округа система поддержки ветеранов, их родных и близких постоянно развивается и пополняется новыми инициативами. Особое внимание уделяется трудоустройству и организации профессиональной ориентации ветеранов СВО, а также прохождению реабилитации, диспансеризации и санаторно-курортного лечения, созданию «безбарьерной среды» для ветеранов с инвалидностью и переводу в цифровой и проактивный (беззаявительный) формат региональных мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

В настоящее время в Самарской области действует 47 мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Об одной из них рассказала заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева: «По инициативе регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО в регионе принят Закон о квотировании рабочих мест, в том числе дистанционных. Это позволяет ребятам с ампутацией работать из дома в адаптированных условиях. Также из областного бюджета выделяются средства на адаптирование придомовых территорий ребят с инвалидностью».

Тему трудоустройства ветеранов продолжила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Наталья Полянскова. «Самарская область входит в десятку регионов лидеров по уровню официального трудоустройства наших ребят, которые возвращаются к мирной жизни. Много проектов с федеральным участием, в том числе по духовно-просветительской деятельности, по психологическому восстановлению. Большое внимание в регионе уделяется поддержке семей участников СВО с детьми. Сегодня мы рады поделиться опытом и перенять лучшие практики наших коллег», — отметила Наталья Полянскова.

Важность психологической поддержки подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин: «В регионе действует принцип „равный — равному“, когда консультант программы, такой же ветеран специальной военной операции помогает вернуть к мирной жизни равного себе товарища по боевым действиям».

Депутат Самарской губернской думы, Герой России Максим Девятов отметил, что Самарская область была одним из пилотных регионов Ассоциации ветеранов СВО: «В Самарской области выстроена система поддержки участников СВО и членов их семей, помощь в трудоустройстве, реабилитация и другие вопросы решаются в плановом порядке. Многие наши практики транслируются в других регионах».

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан Владимир Майстренко отметил, что такой формат общения позволяет представителям регионов обсудить пути решения многих актуальных вопросов: «Важно, что мы собираемся с представителями исполнительных и законодательных органов власти и можем донести до них свое видение, проблематику и пути решения проблем».

О своих инициативах и проектах на семинаре рассказали представители всех регионов ПФО. Так, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Герой Российской Федерации Александр Лапин поделился опытом военно-патриотического воспитания молодежи, об открытии Дома ветеранов рассказал председатель региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Пермского края» Александр Григоренко, о работе региональной общественной организации «Ветераны СВО Оренбуржья» доложил её председатель Аким Коваль, проект «СВОи рядом» представил председатель Ульяновской областной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Валентин Наумов. С основным докладом о перспективных направлениях развития Ассоциации ветеранов СВО выступил исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владимир Горох (г. Москва).

«Такие мероприятия, как окружные сборы, всероссийские сборы, помогают нам в честном диалоге определить те инструменты, с помощью которых мы будем реализовывать главную цель. А это реабилитация, ресоциализация и возвращение к мирной жизни участников СВО», — поделился мнением Владимир Горох.

Подводя итоги работы Ассоциаций, Александр Тихонов подчеркнул динамику роста членов ассоциаций: «В начале 2026 года в рядах ассоциаций состояло чуть более 4 тысяч человек, а к октябрю текущего года эта цифра выросла почти до 9 тысяч ветеранов. Это не просто количественный показатель: он отражает растущее доверие бойцов к общественным объединениям и понимание того, что здесь они найдут реальную помощь и поддержку».

На семинаре отмечено, что сегодня ветераны активно вовлечены в деятельность ассоциаций. Они оказывают поддержку семьям своих боевых товарищей, участвуют в поиске без вести пропавших, организуют гуманитарные миссии на прифронтовые территории. Важное место занимает и просветительская работа: создаются школьные музеи, посвященные героям, формируются спортивные команды из числа ветеранов, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Кроме того, ветераны вносят значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи — одну из ключевых государственных задач.

«Как неоднократно подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, воспитание молодого поколения на основе патриотических ценностей, уважения к истории страны и подвигам защитников Отечества — это фундамент будущего России», — отметил замполпреда Александр Тихонов.

В этот же день участники окружных сборов почтили память военнослужащих, отдавших жизнь за справедливость, свободу и сохранение исторической памяти, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Памятная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в Самаре прошла с участием ветеранов, юнармейцев и представителей общественных организаций. Мероприятие состоялось в День российского военного миротворца.