Русское географическое общество приглашает присоединиться к международной просветительской акции Географический диктант. В новом сезоне он пройдет в обновленном формате: изменится структура заданий, появится дополнительный вариант повышенной сложности, а иностранные участники ответят на адаптированные вопросы.

Уже в двенадцатый раз тысячи площадок по всей России и за рубежом примут участников Географического диктанта. За годы проведения акция охватила все субъекты Российской Федерации и все континенты планеты. Одной из самых необычных площадок стала Международная космическая станция. География акции вообще давно вышла за пределы привычных аудиторий: Диктант проводят во время экспедиций и путешествий, на научных станциях и в труднодоступных уголках планеты. С каждым годом к проекту присоединяются новые площадки, расширяя географию его участников.

В очном формате «Географический диктант — 2026» пройдет 22 ноября. В этот день участники соберутся на площадках в России и других странах мира. А для тех, кто предпочитает отвечать на вопросы не выходя из дома, будет доступна онлайн-версия.

В новом сезоне участников ждут несколько изменений — они коснутся структуры заданий и уровня сложности.

Основной вариант сократится с 40 до 30 заданий. Привычный принцип разделения вопросов по уровню сложности при этом сохранится: первые 10 будут основаны на общеизвестных фактах из географии и соответствовать уровню школьной образовательной программы, еще 20 потребуют не только знаний, но и логики, образного мышления и эрудиции.

Для иностранной аудитории будет подготовлена специальная адаптированная версия Геодиктанта с меньшим числом вопросов, переведенная более чем на 10 языков.

Для тех, кто захочет проверить свои знания на более сложном уровне, впервые предложат «Геодиктант. Продвинутый уровень». Это еще 20 вопросов повышенной сложности на русском языке. Доступ к ним автоматически откроется после прохождения основного варианта. Ответившие правильно на 18 и более вопросов продвинутого уровня получат специальный наградной документ и дополнительное поощрение.

Содержание Географического диктанта формируется самими участниками проекта. С 2024 года 95% заданий составляют вопросы, полученные в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Свои идеи предлагают люди разных возрастов и профессий из России и других стран, объединенные интересом к географии. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 1460. Все варианты Диктанта вновь будут состоять из вопросов, присланных любителями географии со всего мира. Какие именно задания увидят участники 22 ноября, по традиции останется в секрете до дня проведения акции.

Очный этап диктанта пройдет 22 ноября 2026 г. в 12:00 по местному времени на официально зарегистрированных площадках — выбрать площадку можно на сайте Географического диктанта dictant.rgo.ru/geography_ru. Онлайн-версия диктанта будет доступна на сайте dictant.rgo.ru с 22 ноября по 10 декабря 2026 г.