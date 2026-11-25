Водители теперь могут предъявить водительское удостоверение и СТС инспектору через мессенджер Мах. Для этого достаточно открыть цифровой ID и показать QR-код.

Электронные документы действуют наравне с бумажными. Использовать их можно по желанию. Как это работает; откройте на мобильном устройстве мессенджер Mах; войдите в цифровой ID внизу экрана; перейдите в раздел «Транспорт» и выберите нужный документ для предъявления; нажмите «Предъявить» и покажите экран с QR-кодом сотруднику Госавтоинспекции. Он отсканирует QR-код и увидит подтверждённые данные.

Для корректной проверки QR-кода необходимо подключение к интернету.

Документы в цифровом ID подтягиваются из личного кабинета Госуслуг. Чтобы его создать, нужна подтверждённая учётная запись и загруженные на портал права и СТС. Данные надёжно защищены, использовать их может только владелец документов.