В среду, 25 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXVIII Всемирного русского народного собора. Международный духовно-общественный форум, объединяющий представителей государственной власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеров общественных объединений, деятелей науки и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в храме Христа Спасителя.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников секции «Благотворительность и милосердное служение. Продолжение традиций», сделав акцент на теме, которая напрямую связана с традициями, объединяющими поколения российского народа, и представив опыт Самарской области.

«Для нашего региона и для меня лично большая честь стать частью такого масштабного события, как Всемирный русский народный собор, — подчеркнул губернатор. — Традиции милосердия нас объединяют. Чем больше мы узнаем свою историю, тем больше понимаем, что настоящая скрепа — это наше единство».

Руководитель области напомнил, что в Самарском регионе традиции милосердия были заложены еще в XIX веке, когда самарские купцы Шихобаловы возводили храмы, приюты и больницы, а на пожертвования семьи Курлиных в Самаре содержался один из первых в России вдовий дом — убежище для женщин, оставшихся без средств к существованию. В 1877 году самарское дворянство и купцы на свои средства создали Самарское знамя, ставшее символом братской помощи и переданное болгарским ополченцам в годы русско-турецкой войны.

Сегодня благодаря неравнодушным гражданам — добровольцам, представителям некоммерческих организаций и социальных служб, а также священнослужителям — традиции милосердия и благотворительности обретают новые формы и масштабы.

В частности, меценаты помогают в развитии региона, в том числе в восстановлении памятников истории. Как отметил руководитель региона, ранее на встрече с членом бюро президиума Всемирного русского народного собора, председателем наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой обсуждалась инициатива восстановления памятника Александру II. Эта работа связана в том числе с развитием федерального проекта «Императорский маршрут».

Неоценимую поддержку, по словам Вячеслава Федорищева, оказывает Самарская митрополия.

«Сейчас сообща мы помогаем нашим бойцам СВО, их семьям. Неоценимую поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывает Самарская митрополия. А рядом — тысячи наших жителей, которые делают добрые дела. И все это подтверждает: традиции благотворительности крепки и продолжаются», — подчеркнул глава региона.

В своем выступлении губернатор поблагодарил участников заседания за совместную работу и выразил уверенность в том, что она и в дальнейшем будет способствовать укреплению единства нашего общества, преумножению силы добра.

С приветственными словами к собравшимся также обратились митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, руководитель исполкома общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов.

Во время заседания участники секции обсудили значимые аспекты социального служения и помощи людям — от исторических примеров до конкретных практик и поиска путей взаимодействия между государственными, церковными и общественными организациями.

«Мы сегодня говорим про горящие сердца, про тех людей, которые жертвуют собой на передовой, которые выносят с поля боя раненых, которые работают в тылу, помогая всем нуждающимся — это люди с горящим сердцем. Ведь как сказано: „Да не оскудеет любовь“. И мы не должны давать этой любви оскудевать. Своим трудом и своей любовью к ближним, Верой Христовой и доверием Господу во время даже самых тяжелых испытаний мы приумножаем количество добра в мире и мешаем мировому злу приблизиться к границам нашей страны. Связь милосердия с духовной составляющей крайне важна, и эта тема звучит сегодня каждом выступлении секции „Благотворительность“. Мы видим, как духовно-нравственные принципы милосердного служения продолжаются в наши дни, об этом говорят наши гости и докладчики — своими примерами, своим служением подтверждая, что дух наш не ослабеет, мы крепнем в вере и продолжаем благотворительные традиции», — пояснила Анна Громова.

Также участники и гости форума смогли посетить передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне», подготовленную специалистами фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Великой войны (1914-1918).

Напомним, летом 2026 года экспозиция была представлена в Самарской области. Тогда же правительство Самарской области, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и министерство экономического развития РФ заключили соглашение о присоединении региона к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут».