19-летняя жительница Сызрани познакомилась с молодым человеком в чат-боте для знакомств и по его совету оформила банковскую карту. Вскоре на её имя взяли кредит, а деньги перевели новому знакомому.

Как сообщили в полиции, девушка рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась в интернете с молодым человеком. По его инструкции она оформила дебетовую банковскую карту, а также передала ему свой телефон и доступ к банковскому приложению.

Спустя два дня девушка обнаружила, что на её имя оформлен заём на 30 тысяч рублей. Деньги оказались переведены на счёт нового знакомого.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства. Им оказался житель Самары.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в краже денежных средств с банковского счёта. Уголовное дело расследует следственное управление МУ МВД России «Сызранское».