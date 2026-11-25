Глава Сызрани Андрей Советкин прокомментировал атаку беспилотников на город утром 25 ноября. По его словам, враг предпринял попытку атаки на предприятия города.

«По оперативным данным погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — сообщил Советкин.

Глава города поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп «БАРС-Крылья», которые участвовали в отражении атаки. Он отметил, что благодаря их действиям удалось избежать жертв и повреждений гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 25 ноября Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом сбили более 145 БПЛА. В результате атаки погиб один человек. На отдельных территориях возникли перебои с электроснабжением, также были зафиксированы повреждения.