Министерство градостроительной политики Самарской области 24 ноября 2026 года объявило о начале приёма заявок на участие в торгах по застройке квартала, расположенного в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Этот участок Октябрьского района расположен практически напротив телецентра и телевизионной башни.

Победителю торгов предстоит заняться комплексным развитием этой территории, то есть застройкой по изначально разработанной для участка концепции. Мастер-план уже прошёл согласование экспертного совета и профильных министерств и ведомств.

После расселения и сноса ветхого и аварийного жилья, расположенного на участке, здесь построят многоэтажные жилые дома, детский сад на 100 мест, спортивный объект и детскую школу искусств, а также выполнит благоустройство и озеленение территории. Всё это предусматривает договор КРТ (комплексного развития территории).

«Все существующие старые постройки будут снесены, — уточнили в министерстве. — В домах, подлежащих расселению, проведены общие собрания собственников, на которых приняты положительные решения о включении в границы КРТ».

Отметим, что квартал застраивался в 1950-х годах. Его «фасадная» часть состоит из довольно симпатичных, но старых «сталинок» в 3-5 этажей, а внутри территории располагаются двухаэтажки попроще. Локация довольно престижная. Рядом две главные артерии города — Московское шоссе и Ново-Садовая. В шаговой доступности парк им. Гагарина, до Волги ехать тоже недалеко.