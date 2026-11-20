Тему «коммунальной педагогики» глава Самары Иван Носков затронул в интервью samara.aif.ru. Мэр рассказал о том, как удалось договориться с ресурсонабжающими организациями о принципиально новых подходах к аварийному ремонту инженерных коммуникаций и восстановительному благоустройству после раскопок. Выработке общих правил игры предшествовали долгие споры.

«Это было непросто, особенно учитывая состояние коммунальных сетей. На некоторых участках износ до 70-80%. Только в 2026 году земельные работы проводились более чем на 4 тысячах участков, причем большинство вскрытий — аварийные, а не плановые. И год еще не закончился», — поделился глава Самары.

Теперь, если случается порыв, то ресурсники не ставят хомут на маленький участок повреждённой трубы, а меняют её от колодца до колодца. А всё, что было на поверхности до разрытия нужно восстановить в том же виде, а то и лучше. Если на поверхности лежал старый асфальт, его надо заменить на новый, причём от бордюра до бордюра, а не «кривой заплаткой». К тем подрядчикам ресурсоснабжающих организаций, которые этого не делают, применяются «воспитательные меры».

«Заставляем переделывать, не закрываем ордера. Из-за этого уходят сроки. Из-за этого подрядчик не может на другой объект перейти, — рассказал Иван Носков. — Мы должны показать им, что пока они не сделают, как положено, будут переделывать. Три, пять, десять раз. А это расходы. Значит, выгоднее сделать за один раз и больше к этому не возвращаться».

Также мы поговорили с градоначальником о платных парковках, возрождении зелёного облика города, бюджетных перипетиях в условиях жёсткой экономии, спорах с подрядчиками и воспитательных мерах, возвращении городу важных территорий из частных рук, троллейбусных линиях в Самарское Заречье. Полное интервью Ивана Носкова читайте по ссылке.