В Самаре завершилась модернизация системы информирования пассажиров общественного транспорта. Как сообщили в городском департаменте транспорта, все 53 электронных табло, установленные на остановочных пунктах, теперь подключены к единой интеллектуальной системе «Умный транспорт».

Главное изменение: табло больше не показывают только статичное расписание. Теперь на экранах отображается фактическое время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев. При расчёте система учитывает дорожную обстановку — в том числе пробки и аварии, которые могут повлиять на скорость движения.

Это значит, что пассажиры увидят обновлённое время прибытия задерживающегося транспорта, а не будут ориентироваться только на плановые цифры. Как отметили в дептрансе, это позволит точнее планировать поездки и сократить неопределённость во время ожидания.